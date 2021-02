Del Genio: "Gattuso difeso dai media nazionali? Contano le amicizie con i giornalisti milanesi"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle poche critiche nei confronti di Gattuso a livello nazionale: "Gattuso difeso dai media nazionali? Gattuso professionalmente ha vissuto a Milano, l'80% dei giornalisti nazionali lavorano a Milano, questa è già una risposta. Aver ottenuto grandi risultati lì significa sei il beniamino, l'amico, l'idolo, e nel momento di difficoltà ti sostengono. Sono rapporti personali. Sarri ad esempio quando venne alla ribalta, forse a Milano manco c'era stato, ci andò come Totò e Peppino, veniva bersagliato ad ogni problematica. Conta essere amici di alcuni giornalisti ed è difficile non esserlo con alcuni personaggi e così si spiega. A Napoli s'è sorpreso perché non ha trovato lo stesso clima non avendo gli stessi amici. E' l'informazione in Italia che va così, non è contro Gattuso".