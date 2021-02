Del Genio: "Gattuso verrà valutato più per la prestazione che per il risultato"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio.

Sulle voci di mercato: “E’ impossibile che le notizie che diamo noi o lo stato d'animo dei tifosi possa incidere sui giocatori che hanno firmato dei contratti con il Napoli e non una squadretta di provincia e quindi devono prendersi tutto il bello che c'è e anche degli aspetti che potrebbero non piacergli.

Su Gattuso: Nel calcio non esistono solamente i risultati, esiste anche la prestazione, alcuni momenti della gara e gli atteggiamenti della squadra. Quindi tornando a Gattuso verrà giudicata la prova della squadra e la sua da tanti punti di vista, non credo solamente con il risultato. Cioè non si può dire se va male viene esonerato perché poi nel calcio a volte è andata male ma il Napoli ha fatto delle buone partite e lo stesso si può dire al contrario. Se il Napoli vince diciamo che Gattuso ha indovinato la tattica giusta. Non si può prevedere la partita di stasera e non conterà solamente l’1, X o il 2.

Sui tanti indisponibili: Tolti gli 11 che inizieranno la partita non abbiamo nessun cambio per la difesa, a centrocampo un po' di cambi e un solo cambio per l'attacco ovvero Petagna, quindi la situazione è molto complessa e nasce per due motivazioni tutte e due inconfutabili. Il primo motivo è un po' di sfortuna e il secondo sono i tanti infortuni. Nel mercato di gennaio la società ha pensato di cedere due giocatori che non sono due fenomeni però sono due giocatori che oggi sarebbero serviti”.