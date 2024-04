Del Genio: "Ho letto una cosa sul futuro del Napoli, mi auguro non sia vera"

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Kulusevski? Ha un ingaggio sostenibile per il Napoli ed è un ottimo giocatore. Oggi ho letto una notizia che diceva che il Napoli vorrebbe abbassare il monte ingaggi di 6 o 7 milioni, mi auguro che non sia vera onestamente. Devo fare il cafone, come direbbe De Laurentiis, ma ci vogliono un po’ di soldi dopo il disastro di quest’anno.

Garcia? Nonostante abbia una media punti più alta degli altri due non lo rivorrei. Dalla Fiorentina di Italiano subì una lezione di calcio e poi la media sua è più alta solo perchè non ha affrontato tante big".