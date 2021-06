Del Genio: "Hysaj? Due errori decisivi per la Champions, se li avesse fatti Mario Rui..."

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sull'addio di Hysaj che potrebbe firmare alle stesse cifre con la Lazio: "Evidentemente ci sono anche valutazioni tecniche, non solo economiche. Io sarò impopolare, Mario Rui è stato criticato tantissimo, di lui non si può quasi parlare, ma se i due errori fatti dall'ottimo Hysaj che ci sono costati la Champions li avesse fatti Mario Rui l'avremmo bersagliato. Uno stava più simpatico, uno molto meno, questo a me non piace...".