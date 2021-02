Del Genio: "Il Napoli non può fare la difesa a tre per un motivo. Ghoulam? Un miracolo"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli non può fare la difesa a tre perché manca il centrale, il de Vrij per intenderci. Tutti i difensori centrali in rosa possono fare il centrodestra o il centrosinistra in una difesa a tre, ma nessuno può fare il centrale. Non ha senso in questo caso fare la difesa a tre. Ghoulam? E' un miracolo. Se è così scadente da non essere titolare per Gattuso neanche quando non c'è Mario Rui, vuol dire che abbiamo visto un miracolo".