Del Genio: "Il Napoli può soffrire il pressing del Milan? Dipende da Lobotka e Fabian"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione 'Radio Goal': “In questo momento ci sono due giocatori che possono avere avuto l’etichetta di fuoriclasse nel calcio italiano e sono Ibrahimovic e Ribery, ma purtroppo gli anni sono passano per tutti, non tanto per le prestazioni ma per la quantità incredibile di infortuni che hanno.

Mi sarebbe piaciuto Ibra al Napoli? Al posto di Osimhen no, alle spalle o al fianco di Osimhen sì. Ibrahimovic tecnicamente è un attaccante che fa segnare tanto anche ai compagni, a differenza di Cristiano Ronaldo. Nei 30 gol che fa Ronaldo in un anno devi sommare anche quelli che sottrae ai compagni, basta vedere il rendimento di Benzema al Real quando è andato via il portoghese.

L’Inter di nuovo prima? Continuare a pensare che l’Inter continuava a non segnare e non vincere era un po’ eccessivo. Queste squadre dopo una striscia negativa si riprendono, sfortunata la Salernitana di beccare l’Inter dopo una serie di risultati negativi. Per questo prevedo che almeno due di queste tre squadre possano finire a 85/86 punti. Credo che dopo aver pagato lo scotto della stanchezza, l’Inter, e degli infortuni, il Napoli e il Milan, la media punti di queste tre aumenterà ed accelereranno per la volata finale.

Cosa mi è piaciuto tatticamente da riproporre col Milan? Per farla breve dico che quando il Napoli riesce a fare una partita di qualità tecnica elevata è una squadra contro la quale è molto difficile giocare. Quando perde qualità tecniche ed è costretta fare partite di duello fisico e di grandi corse Milan e Inter hanno qualcosa in più. Nel palleggio stretto tutte fanno fatica contro il Napoli.

Milan più basso contro Osimhen? Dipende da come funziona il pressing del Milan, da quante volte lo fa e se il Napoli lo soffre. Se invece grazie a Lobotka e Fabian il Napoli lo soffre un po’ meno, allora in questo caso è una conseguenza. Il pressing che funziona porta la difesa ad alzarsi e allora lì Osimhen può trovare spazi nella profondità. Altrimenti se il Napoli non trova efficacia nel pressing, le due squadre saranno più basse e si aspetteranno un po’. Credo che strategicamente questo i due allenatori non possono prepararlo, ma è la partita che ti porta a farlo”.