Del Genio: "Il Napoli si muove bene, ma gli interpreti? Il centrocampo non ha gol nei piedi"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio parlando anche della difficoltà del Napoli a far gol con certi interpreti: Gol? C'è il rischio di fare 28 tiri col Modena e non vedere la porta se quando si allargano i trequartisti/esterni Kvara, Politano, devono stringere Spinazzola e Mazzocchi che non me ne vogliano ma in quello non sono di altissimo livello. La squadra in campo si muove bene, lui dice che i giocatori gli danno soddisfazione, poi entrano le qualità individuali.

Se al tiro arrivano Spinazzola, Anguissa, Lobotka e Mazzocchi, non avremo così tanti gol nei piedi. I movimenti sono giusti, anche se non è facile dirlo dopo una gara che ha deluso tutti, ma non trova le caratteristiche idonee. Se non arrivano rinforzi sull'esterno, Di Lorenzo e Olivera potrebbero tornare nelle loro posizioni di esterni e poi valutare in difesa un arrivo visto che Natan sta andando via. Verona? E' in grave difficoltà, il Napoli è nettamente più forte, farà la partita, ma l'unica cosa che mi preoccupa è di fare gol. Dobbiamo trovare le soluzioni giuste, è questa la chiave in questo momento".