Del Genio in radiocronaca: "Il Napoli ha ancora il difetto del gol, mancano giocatori con istinto da bomber"

Paolo Del Genio, nel corso della radiocronaca di Napoli-Cagliari, al momento del fischio finale della sfida ha tratto le conclusioni e fatto il punto della situazione: "Tutto complicato, dei limiti che il Napoli aveva li ha ancora evidentemente. Pensavamo di aver superato la difficoltà di fare gol. Poi è meglio non commentare la sconfitta. E' finita 0-0, il gol è stato subito perché il Napoli s'è innervosito alla ricerca del vantaggio. Il grande problema è stato il fatto di non segnare, in alcune partite mancano freddezza e lucidità per metterla dentro. Un difetto che il Napoli aveva già in passato, dovuto forse al fatto che mancano giocatori con un determinato istinto. Mi viene da pensare che con Llorente dall'inizio... Lozano oggi non è quasi mai pericoloso".