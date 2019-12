Del Genio: "Inevitabilmente tornerà anche il Milan, a Napoli si capirà la follia nel criticare quei secondi posti"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato da un telespettatore sulle prospettive del Napoli nel calcio italiano: "Il Milan prima o poi il fondo lo venderà alle mani giuste, essendo un brand così importante, ed inevitabilmente con Inter e Juve diventerà la terza forza del calcio italiano. Si potrà fare poco contro questo e capiremo i momenti di follia collettiva degli ultimi anni in cui non si sono apprezzati i secondi posti. Ci sono state cose educative da parte di giornalisti verso i tifosi, ma poi anche la società e l'allenatore hanno alimentato questo discorso che è destabilizzante per il presente e soprattutto per il futuro. ADL dovrà fare un bagno di umiltà anche nelle dichiarazioni estive, riportando tutti a ragionare"