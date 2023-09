Del Genio: "Involuzione clamorosa! Non ricordo da anni gare in cui il Napoli non tira per 70'..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Io sono preoccupato perché era preventivabile qualche difficoltà, ma questa clamorosa involuzione non me l'aspettavo. Negli ultimi anni, e non so se dobbiamo metterci dentro anche gli anni difficili con Gattuso, partite in cui al 70' il Napoli ancora non aveva tirato in porta non me le ricordo.

Il Genoa è troppo inferiore al Napoli, ma si è visto solo nell'ultimo quarto d'ora. Lo scorso anno il Napoli aveva le stesse individualità, ma non avessero avuto un impianto di gioco anche queste individualità non avrebbero potuto fare molto".