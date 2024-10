Del Genio: "Male quando bassi nei primi tempi, spero se ne parli in conferenza”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per commentare l'ultima partita vinta a Empoli.

"A Conte non è piaciuto il primo tempo ovviamente, anche se poi se Politano gioca laggiù in difesa ed il baricentro è così basso è difficile che i giocatori loro spontaneamente possano cambiare le cose. Tant’è che poi Conte deve intervenire all’intervallo.

Lasciare il pallino? Mi sta benissimo, ma non mi sta bene se poi costruisci 0 palle gol in quel primo tempo e gli altri 3-4 occasioni. Il saldo è negativo quando ci abbassiamo altrimenti mi andrebbe persino bene. Spero in conferenza si possa tornare su queste difficoltà anziché fare tutta la conferenza sull’attenzione necessaria con il Lecce che sappiamo. Sono certo Conte avrebbe spiegazioni illuminanti ma spero si vada su queste difficoltà incontrate più volte".