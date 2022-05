Del Genio: “Mertens tra i migliori. Spalletti non può dire che con lui saltano gli equilibri”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, si è così espresso nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli Post-Partita' in onda sull'emittente televisiva

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, si è così espresso nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli Post-Partita' in onda sull'emittente televisiva: “Oggi non ha segnato ma ancora una volta Mertens è stato tra i migliori e non è vero che saltano gli equilibri con lui in campo. Non sono saltati neanche contro una squadra aggressiva come il Torino ed il Napoli ha chiuso anche senza prendere gol. Spalletti non può dire che mancano gli equilibri e pure se raramente accadesse bisogna considerare la maggiore pericolosità che ti porta Dries”.