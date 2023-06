Del Genio: "Napoli in ritardo sul mercato? Ottimista, alcuni non ne azzeccano una"

"La lezione della scorsa estate non è stata capita da tutti".

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del Napoli: "La lezione della scorsa estate non è stata capita da tutti.

Mercato neanche iniziato? Lo sport preferito di alcuni non è il calcio ma il lamento. Dopo un anno in cui non hanno potuto farlo stanno come i cani inferociti. Poi quando sento alcuni dire che il Napoli è in ritardo allora divento ottimista perché alcuni non ne azzeccano una".