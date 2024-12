Del Genio: "Neres e Kvara? Politano può iniziarne una dalla panchina e tornare a Firenze"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del campionato e delle scelte per la sfida al Venezia: “Non bisogna sottovalutare, è la parola chiave quest’anno. Parlo non solo del Napoli, ma di tutte le squadre perché tutte hanno vinto ma l’hanno fatto faticando. La Lazio ha faticato a Lecce, l’Atalanta le ultime due vittorie soffrendo incredibilmente, l’Inter, la Juve.

Questo campionato si deciderà negli scontri diretti, ma anche in quelle partite dove credi di fare punti e poi ne perdi qualcuno. Neres o Kvara o insieme? Se stanno tutti e 3 al 100% io non escluderei la sorpresa di vederli finalmente insieme, Politano non perderebbe la maglia da titolare ma potrebbe partire dalla panchian e poi tornare a Firenze. E’ l’unico coppia che non abbiamo mai visto, ma se Kvara sta al 100%…”.