Del Genio: "Non guardiamo più i risultati di quelle davanti, se no cadiamo nel ridicolo"

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato in radiocronaca in diretta su Radio Kiss Kiss la brutta sconfitta del Napoli contro la Lazio: "Questo Napoli troppe volte non ha giocato bene, anche quando in alcune gare vinte abbiamo raccontato larghi tratti di partite inquietanti. Il Napoli con i cambi siamo è riuscito a portare a casa alcune gare, stasera nel secondo tempo il Napoli ha fatto peggio proprio perché mancavano le sostituzioni. Dopo Milano c’è stata una brutta mazzata, questa è una squadra debole mentalmente e con alcuni limiti tecnici. Se c’è qualcuno ha il coraggio di scudetto venga fuori, non voglio negare tutte quello di buono detto su questa squadra. Credo che se Gattuso sarà bravo resteremo almeno in corsa per la Champions con Roma e Atalanta, ma non seguiamo più i risultati di Milan, Inter e Juve se no cadiamo nel ridicolo".