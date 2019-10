Del Genio: "Per molti col 4-3-3 sarebbe stato tutto perfetto, quanta improvvisazione tra i giornalisti"

Attraverso i suoi canali social, il giornalista Paolo Del Genio ha ironizzato su quanto accaduto nelle ultime settimane sulla richiesta da parte di tanti di passare al 4-3-3 per risolvere ogni problema e che invece ha peggiorato la situazione, come espresso già in radiocronaca (clicca qui): "La soluzione era quindi il 433. Tutti nei loro ruoli. Perfetto. Questo, molti, chiedevano. Ora questi professoroni cosa chiederanno? Continueranno a parlare di numeri? Abbiamo prodotto a Torino un terzo delle palle gol che di solito costruiamo. In realtà però questo poco mi interessa, era giusto per ribadire quanta improvvisazione ci sia nel.nostro settore. Quello che non capisco è perché ad Ancelotti sia venuta questa idea".