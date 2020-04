Del Genio: "Perché la Uefa parla di 3 agosto? Senza campionati non partono neppure le coppe"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal per commentare gli ultimi sviluppi sul calcio italiano: "Se non terminano i campionati, per deduzione logica non terminerebbero neppure le coppe, quindi non capisco perché la Uefa ha dato l'ultimatum ai paesi coi tornei da concludersi entro il 3 agosto".