Del Genio preoccupato: "Emergenza Napoli non è per la Juve, ma durerà tutto gennaio!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sull'emergenza incredibile in casa Napoli: "Il problema non è soltanto la Juve, ma tutto gennaio. Mario Rui era squalificato, ma la positività incide perché si giocherà ogni 3 giorni. Il Napoli oltre ai positivi e qualcuno che non ha recuperato bene dagli infortuni aveva già il problema della Coppa d'Africa e quindi non si tratta di resistere per la Juventus, ma sarà un'emergenza perché alcuni non rientreranno a breve. Bisogna sommare sempre Ounas, Anguissa e Koulibaly che torneranno tra un mese, poi c'è Osimhen che è un discorso a parte. Ci sono pochi giocatori mentre gli africani si alleneranno in vista della Coppa d'Africa e potevano giocare contro la Juventus invece. L'organico ormai è al livello minimo".