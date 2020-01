Del Genio presenta la Fiorentina di Iachini: "Ora difende a 5 e concede pochissime palle gol"

Nella sua presentazione tattica della gara per Tuttonapoli (clicca qui), il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della Fiorentina che ha trovato una buona solidità difensiva: "La Fiorentina è una squadra che sta migliorando molto in un aspetto: concede poche palle gol agli avversari. Con Iachini ha migliorato ancor di più questa sua caratteristica, la difesa è cresciuta, la squadra si difende con cinque difensori, tre centrali e due esterni che accompagnano l'azione anche in fase offensiva, ossia Lirola e Dalbert. I tre difensori centrali sono abbastanza validi, è una buona squadra. Iachini ha recuperato Benassi in mediana per dare più forza e sostanza. Ha tolto Badelj e ha messo vicino a Pulgar due calciatori che possano dare corsa e geometrie, lui e Castrovilli. Quest'ultimo dà anche tanta qualità alle spalle delle punte, che possono essere Chiesa e uno tra Cutrone e Vlahovic. Nella seconda parte del campionato, in attesa di Ribery, la Fiorentina è destinata a migliorare".