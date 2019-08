Del Genio: “Punta e trequartista necessari, ma non condivido Ancelotti e ADL che parlano di vincere”

Il Napoli cade contro il Barcellona, ma è solo calcio d'agosto. Tra un po', però, inizia il campionato e lì si dovranno fare i conti con la realtà. Ne ha parlato Paolo Del Genio, giornalista Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, intervenuto tramite Facebook: "La sconfitta con il Barcellona non ci azzecca la "benemerita" con quello che scrivo adesso. Tanto per essere chiari. Il Napoli scorsa stagione quando sono svanite le speranze di prendere la Juventus, con evidente conseguente calo motivazionale, ha prodotto, nella sola classifica dei girone di ritorno, un sesto posto. Ora questo organico ovviamente vale molto di più, ma far passare il messaggio che si deve lottare per vincere il campionato, è estremamente pericoloso e, stagione scorsa docet, potenzialmente demotivante. Quindi non condivido gli slanci di ottimismo di De Laurentiis ed Ancelotti. Il Napoli deve , come sempre, ci sono limiti economici oggettivi che lo impongono, parlare di elevata competitività, quella c'è, e non di esigenza asdoluta di vittorie e titoli. Detto questo, per elevare la competitività, mi pare evidente che non possiamo prescindere da una punta centrale che tiene palla bene e che in area perdona raramente, i nostri attaccanti bravissimi per carità, perdonano troppo, tutti non solo Milik giusto ricordarlo e non possiamo prescindere nemmeno da un calciatore di grandi qualità sulla trequarti".