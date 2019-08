Del Genio: "Rizzoli perché non parlò pure per Inter-Juve? Perché non ha designato Orsato al Napoli per un anno?"

Nel corso di Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle polemiche arbitrali e dell'intervento dei vertici arbitrali contro Massa: "Rizzoli perché non fece dichiarazioni contro Orsato dopo Inter-Juve ma poi non lo mandò per un anno ad arbitrare il Napoli. Cosa successe? E perché nessuno gli farà mai queste domande? Perché nessuno gli chiede del perché non abbia mai parlato dello stop degli arbitri e lo fa solo adesso? Così pare che a favore di alcune squadre non si può proprio sbagliare. E la mia riflessione è un'altra: Chiellini e Bonucci si sentiranno autorizzati ad entrare come vorranno su Mertens ed il VAR non interverrà. Montella? Parla di simulatori, Mertens forse l'ha fatto, ma dimentica che i simulatori seriali sono altri. Poi ha problemi di udito con i cori...".