Del Genio: "Sarebbe servito un esterno come Gosens, Zappacosta o Bellanova"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il mercato del Napoli ha portato diversi centrocampisti centrali e tanti esterni d’attacco. In difesa non siamo così pieni e c’è qualche giocatore che non è top nelle idee di Conte.

Gosens e Bellanova? Sarebbe stato il caso di prendere anche uno alla Zappacosta, o anche lo stesso Bellanova. Bisognava prendere questi giocatori che sanno chiudere bene l’azione. Anche Gosens è uno che ha diversi goal nelle corde, se non sbaglio andò anche in doppia cifra un anno. Non è stato possibile arrivare a giocatori del genere per diverse motivazioni di mercato. Ci sarebbe l’opzione di riportare Di Lorenzo come esterno di centrocampo o anche Zerbin può giocare in quel ruolo, non ci sono solo Mazzocchi, Olivera e Spinazzola.

Olivera braccetto? Può farlo, ma non interpreterebbe il ruolo come lo fa Di Lorenzo. Se Conte non vuol cambiare sistema di gioco può farsi venire qualche idea, tipo inserendo Zerbin o Folorunsho sull’esterno a centrocampo. Rafa Marin? Ci vorrà un po’ di tempo, Conte non lo vede pronto nella fase di costruzione. Buongiorno prima o poi dovrà essere schierato da centrale, ma vorrebbe dire escludere Di Lorenzo dai tre centrali, cosa che sta piacendo molto a Conte”.