Del Genio: "Sarri immaginava? Aveva già percepito il calo di alcuni nel finale del suo anno"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul possibile calo di alcuni elementi: "Il focus doveva essere fatto in estate su ciò che non aveva funzionato l'anno prima. Sarri scappato? Sì, aveva già percepito questo calo. Nel girone di ritorno del suo ultimo anno, pochi raccontano che nonostante lo Scudetto sfiorato con i 91 punti nel girone di ritorno c'erano stati segnali di calo. Alcuni giocatori avevano già dato il massimo con Sarri ma non si è letto questo calo. L'anno scorso Ancelotti non li ha fatti diventare un peso, ma si erano notati comunque. Lui e Giuntoli non dovevano essere così ottimisti e pensare quelli fenomenali del secondo e inizio terzo anno di Sarri perché il migliore per gioco è stato il secondo di Sarri in cui arrivammo terzi, anche se poi lo Scudetto ce l'hanno tolto al terzo".