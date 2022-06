Del Genio: "Se parte Petagna, il terzo attaccante non può farlo Ambrosino?"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rere'.

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rere': “Se va via Petagna, il terzo attaccante non può farlo Ambrosino? È vero, sono diversissimi come giocatori: Petagna è un buon giocatore, ma Ambrosino la porta la prende sempre…”