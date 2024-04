Del Genio: “Sempre i soliti tristi! Perché non provare Dendoncker-Lobo nel 4231?”

"Hanno facce tristi e sono ormai sconfitti dentro. Io cambierei tutto in queste ultime partite".

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ormai è uno stillicidio. Hanno facce tristi e sono ormai sconfitti dentro. Io cambierei tutto in queste ultime partite.

Cosa può accadere, arrivi decimo e non settimo? Che cambia, almeno si prova qualcosa. Ma non solo i vari Mazzocchi Ostigard o Natan, ma anche Dendoncker, uno che ha tante partite in Premier e viene da una squadra importante come l’Aston Villa. Un bel recuperatore di palloni davanti alla difesa, non si poteva provare un 4-2-3-1 con lui e Lobotka davanti alla difesa ed i quattro attaccanti? Sono critico con gli allenatori anche perché hanno confermato sempre i soliti”.