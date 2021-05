Del Genio: "Silenzio autolesionista sugli arbitri! Chi ama davvero il Napoli deve dirlo!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A il lunedì, mercoledì e venerdì, il giornalista Paolo Del Genio ha criticato il silenzio stampa del Napoli anche in correlazione ai torti arbitrali: "L'Inter si fece sentire ed Orsato da allora non arbitra più l'Inter, faccio i complimenti a Pierpaolo Marino che s'è fatto sentire anche se l'Udinese non rischia di retrocedere. Noi siamo in silenzio dopo uno Scudetto che ci hanno tolto e ora forse pure una Champions, dovremmo essere in prima fila! Non solo non protestiamo, ma facciamo un folle e pericoloso silenzio stampa. Almeno nei post-partita dovete parlare, un dirigente deve farsi sentire e gli arbitri sono essere umani e si fanno condizionare. C'è chi come Inzaghi che si inventa episodi, come quelli col Napoli, e nel dubbio nella prossima non gli danno magari il gol annullato ad Immobile se tocca la spalla di Godin. Noi stiamo zitti ed annullano il gol ad Osimhen se appoggia solo una mano senza spingere. La comunicazione del Napoli è autolesionista e chi vuole bene al Napoli deve dirlo e scuotere il club, non dire sempre che va tutto bene!"