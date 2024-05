Del Genio: “Sono un grande tifoso del Napoli, ma le frasi di ADL non mi interessano proprio”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri’

“De Laurentiis? Lui non ha mai fatto un passo verso il nostro linguaggio ma anche noi non abbiamo mai fatto un passo verso il suo. Noi patiamo troppo le sue esternazioni che fanno parte del suo modo di essere. Io devo essere onesto: sono un grande tifoso del Napoli, quando De Laurentiis dice una cosa che non mi piace a me non fa né caldo né freddo, non mi interessano proprio”, le parole del giornalista rispondendo ai tifosi.