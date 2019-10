Del Genio spiega la scelta Younes: "Verona fa duelli individuali a tutto campo, serve chi ha dribbling..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del possibile impiego di Younes da titolare: "Non solo perché lo merita, ma anche per lo schieramento difensivo degli avversari. Nel momento in cui il Verona attua questi duelli a tutto campo, si può venir fuori dalle marcature con i movimenti, ma soprattutto con i dribbling e Younes è tra i migliori in questo nel creare superiorità numerica".