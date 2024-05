Del Genio su Conte: “Non si sa come andrà, ma la scelta di ADL è sicuramente ambiziosa”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri’

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri’ sull’eventuale approdo di Antonio Conte a Napoli: “Conte come Ancelotti? Non ci sono molti punti di contatto. Ancelotti è venuto dopo 3 anni fantastici di Sari, Conte invece non viene dopo lo scudetto ma dopo il disastro di quest’anno. Può andare bene o male, il calcio è strano, ma se Conte arriva a Napoli sicuramente possiamo dire che la scelta della società è ambiziosa. Come andrà lo vedremo, ma il commento che possiamo fare oggi è positivo”.