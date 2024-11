Del Genio su Kvara: "Sono avvilito, vedete solo i gol? Seguite chi fa critiche sballate..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato anche sul momento di Kvicha Kvaratskhelia, finito nel mirino di diverse critiche dopo la gara con la Roma: "Kvara via a gennaio con una buona offerta? Io invece farei una buona offerta per farti vedere meglio le partite (ride, ndr). E' un campione? Ma se non è lui un campione chi è un campione... è stato solo il miglior giocatore del campionato, uno dei pochi a salvarsi l'anno scorso e lo vogliono Barcellona e Psg. Lo dicono i giornali? Ah quindi non lo vuole nessuno per te.

Purtroppo qualcuno vi ha detto che non gioca bene, non gioca da due anni e campa di rendita e ve la siete bevuta. Qualche partita pure a me non è piaciuta, ma è un avvilimento quando sento certe cose. Siete andati dietro a qualche considerazione sballata pure sull'ultima partita, è allucinante. Non posso farci niente, ma poi segnerà e resteranno zitti. Ormai è una fissazione, se non segna ne parlate sempre così. Se non fa uno o due gol ed una partita proprio straordinaria non vi accorgete delle partite buone. I dati restano notevoli, è il giocatore che crea più situazioni, entra più in area, non si può fare dibattito su questo, poi ognuno può dire ciò che vuole ma i dati sono oggettivi".