Del Genio su Spalletti: "Con le dichiarazioni dopo la Juve ha costruito queste belle partite"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Queste belle partite le ha costruite Spalletti dopo la partita della Juve, quando il tecnico ha detto che non andava tutto bene. Hanno lavorato sul campo e adesso stiamo vendendo il livello alto di prestazioni che sta facendo il Napoli.

Osimhen? Se riesce anche a migliorare diventa davvero impossibile per gli avversari tenerlo, già cosa che accade oggi. E’ difficile capire cosa si deve fare contro un giocatore che se non sfrutta la sua velocità va a lottare con grande energia su tutti i palloni. Deve migliorare ancora sull’uno-due nello stretto, dovrebbe gestire meglio il controllo di palla.

Turnover in Europa League? In attacco cambierei tutti i giocatori, è la partita per fare i cambi. A centrocampo credo che solo Demme potrebbe giocare se ha i 90 minuti. In difesa immagino che Koulibaly le fa tutte, sugli esterni potrebbe giocare Malcuit o Juan Jesus a sinistra. In porta potrebbe giocare ancora Ospina per poi permettere a Meret di giocare in campionato, bisogna capire le condizioni del nazionale italiano dopo il rientro".