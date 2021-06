Del Genio sul caso-Pjanic: "Raccontate tante bugie per nascondere una schifezza!"

Paolo Del Genio, giornalista e conduttore di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul caso-Pjanic e il mancato scudetto al Napoli nel 2018 nel corso del suo intervento ai microfoni di 'Radio Goal': "La verità è che sono state raccontate tante bugie per nascondere una schifezza. Era tutto così chiaro, sono andati troppo oltre. Calciomercato? Non credo che il Napoli farà delle maxi-cessioni, non è un club che fa regali o si indebolisce e non c'è il bisogno di fare clamorose cessioni".