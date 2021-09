Del Genio: "Vedrete, Dybala e Cuadrado non giocheranno per tornare per Napoli-Juve"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, interrogato sul problema delle nazionali: "Poi vedremo, ma la Juve non rinuncerà a tutti i 5 sudamericani, magari qualcuno andrà in panchina. Ma secondo me Dybala e Cuadrado non la giocheranno l’ultima partita con la loro nazionale. In ogni caso metteranno in campo una formazione valida. Il problema non è giocare con i rientri così ravvicinati, ma che ce ne saranno 4-5 ravvicinate, subito il Leicester poi infrasettimanale ancora del campionato e rischio infortuni o un calo di prestazioni. Il calcio così peggiora per giocare tante partite per soldi ma poi peggiorando c’è un peggioramento anche economico".