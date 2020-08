Del Piero a Sky: "Buon Napoli, capisco il rammarico di Rino ma serve maturità..."

Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta del Napoli a Barcellona: "Torno sulla mentalità e sulla maturità che ci vuole per giocare questo genere di partite. E' bastata mezz'ora di ottimo Barcellona per fare quattro gol, la rete di Messi per me era regolare. Il Napoli ha giocato molto bene e capisco il rammarico di Rino. Questo rammarico può servire per il prossimo anno e fanno molto piacere le parole di Mertens. Le squadre italiane in genere e i giocatori italiani devono fare un salto di qualità. Ho visto de Jong sul 3 a 1 rimettere subito in gioco la palla sul fallo laterale, per mettere il contropiede di Messi. Servono quei cambi di ritmo all'interno della parita che fanno alle volte la differenza e che spaventano la squadra avversaria. Noi in Italia siamo siamo sempre troppo ragionatori in tutto".