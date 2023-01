Del Piero: "Il Napoli si consacrerà quando comincerà a pensare alla Juve 3-4 giorni prima"

L'ex capitano della Juve Alessandro Del Piero ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club della capolista Napoli dopo la netta vittoria nel big match coi bianconeri

L'ex capitano della Juve Alessandro Del Piero ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club della capolista Napoli dopo la netta vittoria nel big match coi bianconeri: "Quando il Napoli comincerà a pensare alla sfida con la Juve 3-4 giorni prima della partita, allora avrà fatto l’ultimo step per consacrarsi come grandissima squadra. Parlando di step, in questi anni il Napoli ne ha già fatti parecchi con allenatori di un livello incredibile. Da Benitez ad Ancelotti fino a Gattuso, anche quelli che sono restati poco hanno fatto bene. Oggi il Napoli ha fatto degli step importanti, il prossimo check da fare sarà come passerà il mese di gennaio.