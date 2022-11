Del Piero: "Juve, l'Europa League è un'opportunità. Perché non provare a vincerla?"

TuttoNapoli.net

Alessandro Del Piero, ex attaccante juventino, dagli studi di Sky Sport ha parlato delle prospettive europee della Juventus prima della partita col PSG: "L'eliminazione dalla Champions League è un disastro sotto certi aspetti, tra cui quello economico, ma ora c'è un'opportunità con l'Europa League, andarci è fondamentale. Anche per il blasone, vai a sfidare squadre come Barcellona, Manchester United... Potrebbe diventare una cosa intensa. E perché non provare a vincerla? Ha la rosa per poterlo fare".