Delio Rossi: "Lozano va aspettato, ha qualità! Sulla gara col Bologna..."

Mister Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per dire la sua su Bologna-Napoli: "Sono due squadre che stanno bene. Mi aspetto una gara combattuta, aperta, anche perchè il Bologna non ha problemi di classifica. Il tridente titolare del Napoli ha fatto la fortuna del club. Lozano ha qualità, ma quest'anno non le ha espresse. Bisogna capire perchè non è stato costante. Io aspetterei il messicano.

Demme? Nel 4-3-3, il metodista è fondamentale. Se hai Zielinski e Fabian, due giocatori tecnici, serve un giocatore com l'ex Lipsia. Lui è molto bravo nella fase di interdizione, ma verticalizza poco".