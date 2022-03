Delio Rossi: “Napoli poco brillante, altrimenti non si sarebbe fatto prendere a pallate dal Barça“

"La squadra di Sarri non ha tenuto gli stessi ritmi e solo allora è venuto fuori il Napoli.”

© foto di Federico Gaetano

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Quella con la Lazio è stata una bella partita dove il primo tempo è a favore della Lazio e il secondo a favore del Napoli. Insigne è un professionista esemplare e un tifoso del Napoli, ha fatto una scelta importante decidendo di andare in un altro campionato con un compenso importante ma resta il primo tifoso del Napoli e ci tiene a lasciare un ricordo positivo ai suoi tifosi.

Ho visto il Napoli giocare le ultime partite, stesso con la Lazio. La squadra di Spalletti mi sembra meno brillante rispetto a qualche mese fa. Finché la Lazio ha tenuto i ritmi alti il Napoli è andato in grande difficoltà. Un Napoli in buone condizioni non si sarebbe fatto prendere a pallate dal Barcellona. La squadra di Sarri non ha tenuto gli stessi ritmi e solo allora è venuto fuori il Napoli.”