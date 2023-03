Denis: "Mi rivedo molto in Simeone. Osimhen? Quello che fa è anche merito della squadra"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto German Denis, ex calciatore di Napoli e Atalanta.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto German Denis, ex calciatore di Napoli e Atalanta: “Quando giocavo nel Napoli eravamo una squadra che metteva in campo tantissimo cuore. Eravamo una bella squadra, è stato bello vivere quell’esperienza, ma devo dire che in serie A il Milan era spettacolare.

Napoli-Atalanta? Lazio, Napoli e Atalanta sono le squadre che giocano a calcio. Penso che domani l’Atalanta troverà un Napoli in ottime condizioni. Quando gioca diverte e si diverte e poi ha una consapevolezza che mancava da tanti anni, oltre ad Osimhen che sta facendo la differenza in Serie A.

Osimhen e Haaland i migliori d’Europa? Quello che fa Osimhen è anche merito della squadra che crea tantissimo. Ma aggiungiamo anche Lautaro Martinez a questa lista perché a volte fa la differenza. In Europa Osimhen e Haaland stanno facendo qualcosa di straordinario. Osimhen fa spesso reparto offensivo da solo, ha fatto gol spettacoli e ha fatto vincere tante volte il Napoli.