Causio: "Lucca può giocare anche con Lukaku, al Napoli crescerà tanto"

Franco Causio, ex calciatore tra le altre della Juventus e Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Lucca andando a Napoli ha fatto un salto di qualità eccezionale, anche economicamente. Credo che lui sia un giocatore che potrà far bene a Napoli sia in coppia con Lukaku che da solo. Ha le caratteristiche giuste oltre alla maturità tecnica e tattica per reggere il peso dell’attacco quando magari si vorrà dare respiro all’attaccante belga. Sicuramente per il Napoli il mercato non finisce qui: arriverà qualcun altro e poi ci sarà Antonio a decidere come schierare la squadra col 4-3-3 o col 4-2-3-1. Si divertirà perchè ha tanti giocatori validi e ne stanno arrivando altri che sono all’altezza del livello di questa squadra.

Lucca ha anche le caratteristiche per poter diventare il futuro attaccante della Nazionale. A Napoli si allenerà con calciatori dalla tecnica superiore e questo lo aiuterà a crescere e migliorare. Quando un giocatore giovane si allena con compagni che dispongono di una base importante a livello tecnico come De Bruyne, McTominay o lo stesso Lukaku, potrà imparare tanto. Se ci aggiungiamo le lezioni tattiche che gli impartirà Conte durante la settimana, Lucca potrà fare reparto da solo così come giocare in coppia con Lukaku”