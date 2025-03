Di Battista: "Maradona il più grande calciatore, ma meglio ancora come uomo!"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto l'ex parlamentare e scrittore Alessandro Di Battista, parlando in particolare di Maradona: "Napoli è da sempre sensibile alla questione palestinese e questo gli fa onore. Sono un grandissimo laziale e appassionato di calcio ma sono un grande fan di Maradona. Lo vidi giocare allo stadio Flaminio di Roma l'anno del secondo scudetto del Napoli dove la Lazio vinse 3 a 0 contro il Napoli.

Nel corso degli anni ho studiato la biografia di Maradona e vi dico che oltre ad essere stato il più grande giocatore di tutti i tempi, è stato migliore come uomo che come calciatore. Vivere la vita di Maradona è stata una cosa complicatissima. Maradona è uno degli uomini politici più coraggiosi negli ultimi anni. Maradona ha avuto tutto da rischiare prendendo delle posizioni scomode, ma le ha comunque prese e questo lo renderà per sempre immortale sia come calciatore ma anche come uomo".