Di Campli: "Il Napoli sarà tra le squadre che si muoverà di più nel mercato invernale"

“Orsolini in Nazionale? Mi rende orgoglioso, felice, per la fiducia che Riccardo e la famiglia hanno riposto in me”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente di Riccardo Orsolini, Donato Di Campli, che poi anticipa anche quelli che saranno i temi del mercato invernale: "Chi si muoverà di più? Milan, Inter e Napoli. Ma il mercato di gennaio è solo per apportare dei correttivi. Quello più importante ovviamente è quello estivo. Chiaro però che rossoneri hanno bisogno di variare”.