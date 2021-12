Di Canio: "Spalletti ha creato qualcosa d'importante, ma con l'Empoli ko pesantissimo"

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Paolo Di Canio: “Vincere con le prime riserve 3-2 con il Leicester, anche se è ottavo in Premier, è un qualcosa che ti dà ancora di più e autostima. Spalletti, che alla fine si butta in scivolata di petto per esultare con i suoi giocatori, ha creato un qualcosa d’importante proprio a livello di spirito di gruppo. Però alla fine serviva il colpo oggi, non è arrivato un po’ per sfortuna con quel gol (colpo di testa di Anguissa che prende la nuca di Cutrone), però è mancato qualcosa. E’ mancata la fisicità, tutte le palle messe in area di rigore. Petagna è molto fisico ma è non reattivo, gioca meglio se gli tiri la palla sui piedi. Osimhen invece è così frenetico, mette la punta, crea sempre disagi agli avversari e i suoi compagni possono sfruttare i suoi movimenti. I titolari devono rientrare, oggi l’ha fatto Anguissa. Però non è uno velocissimo, ha sbagliato tanti passaggi proprio perché rientrava da un infortunio. E’ stata una sconfitta pesantissima per la squadra di Spalletti, se non rientrano i titolari sarà un problema molto difficile da superare per il Napoli”.