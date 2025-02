Di Carlo: "Il vantaggio di Conte è che lavora una settimana intera"

Mimmo Di Carlo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Como è una squadra che regala sempre qualche sorpresa, Fabregas ha un’idea di gioco evidente e tanta qualità. Il Napoli deve fare una prestazione al di sopra delle righe per battere il Como. Modulo del Napoli? Il vantaggio di Conte è che lavora una settimana intera, i due vestiti tattici li abbiamo visti e può lavorarci.

Quando si va in campo bisogna correre, bisogna chiudere gli spazi e bisogna essere veloci nel gioco. In Europa il calcio è molto più veloce rispetto all’Italia. In Italia prendiamo giocatori, come fa il Bologna, che hanno gamba. Oggi il calcio è molto fisico e dinamico. Vedo sempre più giovani, per esempio ho visto il Feyenoord che ha giovani fortissimi in campo e in Italia dovremo arrivare a questo tipo di gioco”.