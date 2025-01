Di Fusco: "Mi aspetto qualche sorpresa da Motta. L’uomo del match può essere Politano”

“La sfida con la Juventus – ha detto l’allenatore ed ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' – al di là della classifica e delle distanze, è la gara dell’anno per i napoletani. Per Conte non lo so, sicuramente è legato alla Juve, ma per lui sono tutte partite dell’anno, fondamentali. E’ la mentalità che ha dato al Napoli ed è quella giusta.

Domani il Napoli farà il suo gioco, al di là dei ritmi. Invece mi aspetto qualche modifica a sorpresa da parte di Thiago Motta. Immagino una Juventus che proverà a fare molta densità a centrocampo in modo da evitare le verticalizzazioni su Lukaku il quale favorisce l’inserimento delle mezze ali. Della Juventus temo il dato che non ha mai perso: perché è vero che prima o poi perderà, ma prima o poi potrebbe anche finire di pareggiare e iniziare a vincere. Secondo me l’uomo del match per gli azzurri può essere Politano”.