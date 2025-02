Di Fusco: “Panchina scoperta sui ruoli che servono. Sostituto Neres? Ecco su chi punterà Conte"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Il problema è che la panchina del Napoli è scoperta sui ruoli che servono oggi, credo sia anche l'unica squadra indebolita rispetto al mercato di gennaio. La differenza è la percentuale che perdi con i cambi, già con il giocatore adattato perdi qualcosa e poi devi aggiungerci il valore. Con i cinque cambi puoi cambiare mezza squadra e se con ogni cambio perdi il 30% della forza, si perde tantissimo. Il Napoli ha una sola competizione, ma non possono giocare sempre gli stessi. L'unico vantaggio che si ha quando si gioca una sola competizione è preparare a livello tattico la partita, ma non fisico. Ogni domenica vediamo che gli esterni di Conte lavorano tantissimo. Il fatto che giochi una volta a settimana, non vuol dire che bisogna andare sempre a tremila. Il Napoli ha preso meno gol di tutti, è quello che fa la differenza. Abbiamo ancora in mente il Lukaku dell'Inter con Lautaro. Lui attaccava la profondità, oggi fa un gioco diverso. Per ciò che chiede Conte, serve un lavoro di sponda per gli inserimenti dei centrocampisti. Al Napoli manca Kvara, questa è l'aggravante dei dati dell’attacco.

L’errore con l’Udinese? Quando il portiere chiama la palla la si lascia nel modo più assoluto. Ma quella sembrava una situazione molto semplice. La Lazio è una squadra che prende tanti gol. Il problema il Napoli ce l'ha a sinistra, credo che Conte possa cambiare poco, mantenendo l'impianto che ha. Mazzocchi non ha fatto una gran partita con l’Udinese, però ogni match è a sé, penso che possa riprendere il suo posto anche perché Isaksen è un mancino e Mazzocchi è un destro, potrebbe contrastarlo meglio quando rientra per calciare, ecco perché credo che possa essere utilizzato di nuovo lui. Non vedo Juan Jesus come esterno, è un'ipotesi, però non credo. Anche perché non ha il passo di Isaksen, e credo che Mazzocchi possa riscattarsi. Se dovesse fare una difesa a tre resta comunque Mazzocchi a sinistra. Penso che in attacco Conte andrà su Raspadori, che dal punto di vista tattico è molto preciso e può dare una mano in fase difensiva. Io credo che Anguissa andrà meno in avanti, perché la Lazio corre, è forte fisicamente e verticalizza. Giocare per il pareggio non esiste con Conte, penso che il Napoli farà la sua partita con le difficoltà che tutti sanno. Credo che l'unico accorgimento sarà lasciare meno libertà ad Anguissa di andare in avanti, ma giocherà per vincere. Ogni partita è storia a sé e l'allenatore leggerà la gara. Centro Sportivo? Finché non vedo una carta scritta... se ne parla da anni, il settore giovanile per un club è fondamentale”.