Di Gennaro: "Verona di Tudor come quello di Juric. Un punto si può accettare in questi casi”

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro, a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha detto la sua sulla Serie A.

Cosa ha detto la giornata?

"Napoli e Milan sono le più forti, l'Inter nel derby se l'è giocata alla pari ed è lì. Per il quarto posto la Roma dovrà sudarsela con Atalanta, Lazio e Juventus. Le prime tre hanno dimostrato di essere squadre, soprattutto Milan e Napoli. L'Inter deve accelerare. Il campo ha detto questo. Il Napoli ha incontrato un Verona forte, Tudor sta ripercorrendo il percorso di Juric, ha imposto il gioco anche a Napoli. Un punto si può accettare in questi casi. Mourinho se arriva quarto poi è un miracolo, perché poi la rosa è quella".

Che ne pensa della Lazio?

"Cataldi sta giocando molto bene, ottima la convocazione. Le qualità le ha sempre avute, ha cambiato ruolo e col gioco di Sarri può ancora migliorare. Questo vuol dire che Mancini tiene in considerazione tutti. Per la Nazionale vedremo come stanno Chiellini e Bonucci, perché con la Svizzera è decisiva".

Ottimo anche Luis Alberto:

"E' stato per due anni il più forte centrocampista in Italia. Deve giocare uno come lui, con le sue qualità. L'allenatore deve collaborare in questi frangenti".

Allegri denigrato mentre Pioli esaltato per le sue scelte tattiche: è così?

"Il Milan ha trovato una squadra che a campo aperto è pericolosa, ma Pioli gioca così da due anni. La Juventus meglio di così per ora non può fare".