Di Lorenzo, l'ex presidente: "Lo prendemmo a 12-13 anni alla Reggina e vidi subito grandi doti umane"

Lillo Foti, ex presidente della Reggina, ebbe il merito di comprare Giovanni Di Lorenzo quando ancora non era neanche un teenager. L'ex patron amaranto ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho una grandissima stima di questo ragazzo. L'abbiamo avuto a 12-13 anni a Reggio Calabria, devo ringraziare anche il suo direttore Giovannini, che all'epoca agevolò il suo approdo a Reggio Calabria. Ha doti importanti innanzitutto dal punto di vista umano, un grande spessore. Questo l'ha aiutato nel suo percorso che non è stato facile. La Reggina ha contribuito a formarlo, a dargli tutta una serie di confronti. Quando fallì la Reggina, io provai a dargli una mano. Lo ritenevo pronto per la B e volevo giocasse lì. Poi andò a Matera, ma da solo".