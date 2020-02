Di Lorenzo non ha paura della concorrenza: "Tra noi c'è sana competizione, così alziamo tutti il livello!"

Rino Gattuso sta pian piano recuperando diversi pezzi del suo Napoli e presto avrà l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda la formazione. Anche sulla fascia destra c'è concorrenza, ma Giovanni Di Lorenzo non la teme: "Siamo una rosa forte, lo sappiamo e dobbiamo dimostrarlo in campo. In campionato non stiamo facendo bene, ma abbiamo ancora un po' di margine per recuperare. Sono rientrati gli infortunati, la rosa è ancora più ampia e competitiva. Ci sarà una sana competizione, questo ci permetterà di alzare il livello, è una cosa positiva per tutti", le sue parole su questo tema nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.