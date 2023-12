Di Lorenzo sugli errori arbitrali: "Scontenti di questa situazione che ci ha penalizzati"

"Il contatto Lobotka-Lautaro? Dal campo mi sembrava fallo. L'ho anche rivisto e confermo ciò che penso".





Nel corso della 'Domenica Sportiva' su Rai 2. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato la sconfitta con l'Inter soffermandosi sugli errori arbitrali: "Il contatto Lobotka-Lautaro? Dal campo mi sembrava fallo. L'ho anche rivisto e confermo ciò che penso.

Il rigore su Osimhen? Quello non l'ho rivisto, però in questo tipo di partite sono i dettagli a fare la differenza e l'episodio commentato prima era un dettaglio importante. Non siamo contenti di questa situazione che ci ha visto penalizzati".